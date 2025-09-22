il vuoto come lusso come progettare case che respirano

In un mondo sempre più saturo di stimoli, oggetti e informazioni, il vero lusso sta ridefinendo i suoi confini. Non è più sinonimo di abbondanza come è stato negli anni ’60-’70, ma di spazio, calma e armonia. Questa evoluzione ci invita a considerare il design degli interni non solo come una questione puramente estetica, ma come un linguaggio profondo che riflette la nostra anima collettiva e il nostro bisogno di riconnessione con la realtà tangibile, con degli spazi realmente capaci di accoglierci e darci sollievo rispetto al caos della città e degli ambienti esterni. Ma cosa significa esattamente “il vuoto come lusso” e come possiamo “progettare case che respirano”? Su questo ci sono piccole strategie che vi consigliamo. 🔗 Leggi su Dilei.it

