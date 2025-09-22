Il vincitore del Pallone d'Oro 2025 trapela prima della cerimonia la tradizione è rispettata

A poche ore dalla cerimonia di Parigi in cui stasera sarà reso noto ufficialmente il vincitore del Pallone d'Oro 2025, dalla Francia viene fatto trapelare il nome del trionfatore: ogni anno è la stessa storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vincitore - pallone

Pallone d’Oro 2025, un calciatore del Napoli tra i candidati come vincitore! Di chi si tratta

Pallone d’Oro, vincitore a sorpresa: l’hanno votato tutti

Pallone d’oro 2025: l’intelligenza artificiale svela il vincitore (per un soffio!)

Pallone d'oro, stasera il vincitore: orario e i 30 candidati, tre della serie A Continua qui https://ift.tt/i0IJ35q #laziopress #lazio - X Vai su X

Il PSG ha portato otto giocatori (nove se si considera anche l'ex Donnarumma) a contendersi il Pallone d'Oro, ma quasi nessuno di loro sarà presente alla cerimonia che si terrà domani sera al Théâtre du Châtelet di Parigi. Il motivo è il rinvio a domani del matc - facebook.com Vai su Facebook

Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d’Oro 2025, oggi il vincitore: duello tra Dembélé e Yamal, chi sono i candidati | Orario e…; Pallone d'Oro 2025 LIVE: la classifica e tutti i vincitori dei premi, dove vedere la cerimonia oggi in tv.

La nuova regola del Pallone d’Oro creata a causa del Real Madrid: cosa cambia da quest’anno - Il vincitore del Pallone d'Oro non verrà più avvertito in anticipo, il nome si scoprirà solo in diretta: perché è stata introdotta la nuova regola ... Lo riporta fanpage.it

Pallone d’Oro: svelato il vincitore, l’annuncio - La lotta per il Pallone d'Oro è pronta ad entrare nel vivo e in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante ... Da calciotoday.it