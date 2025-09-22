Il vicesindaco candidato da Oliviero nella lista di De Luca

Il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero candida la sua ‘fedelissima’ Antonietta Nacca nella lista “A Testa Alta”, ispirata dal governatore Vincenzo De Luca. La Nacca è il vicesindaco di Macerata Campania e alle elezioni comunali dello scorso anno ha racimolato quasi 800 voti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

