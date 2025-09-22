Il vicesindaco candidato da Oliviero nella lista di De Luca
Il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero candida la sua 'fedelissima' Antonietta Nacca nella lista "A Testa Alta", ispirata dal governatore Vincenzo De Luca. La Nacca è il vicesindaco di Macerata Campania e alle elezioni comunali dello scorso anno ha racimolato quasi 800 voti.
Regionali, Versace candidato consigliere: l'annuncio del vicesindaco metropolitano
L'attuale vicesindaco Aliprandini è pronto a farsi avanti come candidato sindaco di sommarpåminplanet
Da un lato, alla guida del paese si è candidato l'attuale vicesindaco Loris Peano, in ticket con Peter Viana. Dall'altro, per il ruolo di sindaca si è candidata Giorgia Marica con la lista "ALTernativa Villeneuve". Qui, gli obiettivi e le priorità delle due liste in campo.
Il vicesindaco candidato da Oliviero nella lista di De Luca; Dopo il commissariamento, a Pontechianale è lista unica per le elezioni comunali; Elezioni a Bosnasco, vittoria al fotofinish per Barbara Varesi.
