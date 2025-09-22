Il valore dell’incontro | voce al territorio

Confcommercio Bergamo avvia un progetto di ascolto e confronto degli imprenditori con l’iniziativa ‘’. È la riscoperta, in un’epoca digitale, del valore di una stretta di mano e di un confronto sinceri, attraverso un momento conviviale e informale. Dove la tecnologia connette, è la presenza fisica che unisce, costruendo quel capitale sociale e relazionale che rappresenta il vero motore dell’economia locale, con idea, passione, visione e impegno quotidiano come insostituibile carburante. Ogni imprenditore è protagonista di un progetto condiviso e partecipato che mette al centro le persone e il loro vissuto, prima ancora dei numeri e delle statistiche, perché solo la storia di ogni singola impresa, di ogni collaboratore e imprenditore, concorre a fare grande un territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

