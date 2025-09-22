Il turnover può attendere Conte fa riposare solo Lobotka Anche col Pisa i titolarissimi Corsport

Vuoi vedere che questo strabiliante mercato a Conte non è piaciuto? Chissà. Fatto sta che stasera contro il Pisa il Napoli giocherà di fatto con la stessa formazione con cui ha esordito in Champions. Pochissime le correzioni. Meret in porta (è favorito su Milinkovic Savic, e comunque Meret non è un nuovo acquisto) e Gilmour in mediana al posto di Lobotka. Davanti ancora Hojlund e in mediana il resto rimane inalterato. Fuori Lang, Elmas, Neres, Gutierrez, Lucca Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: I Fab Four non si toccano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

