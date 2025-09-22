Il tunnel si avvicina Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca
Un primo passo, piccolo ma concreto, verso la realizzazione del tunnel che dovrebbe collegare San Niccolò al lungarno della Zecca. Con un provvedimento dirigenziale firmato nei giorni scorsi, la Direzione Servizi Tecnici di Palazzo Vecchio ha stanziato 10mila euro più Iva per avviare le indagini preliminari alla cosiddetta ’rifunzionalizzazione della galleria’. Si tratta di rilievi topografici e studi morfologici dei fondali, che saranno effettuati con mappatura Gps ed ecoscandagli, necessari per capire la fattibilità tecnica dell’intervento. Il progetto è stato fortemente voluto dalla regione Toscana che ha destinato 7,5 milioni al tunnel attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tunnel - avvicina
Lui è Richard, ha 31 anni, è un poeta e senzatetto di Milano. Per molto tempo si è perso nel tunnel della dipendenza, spendendo i soldi raccolti dall’elemosina in droga. Oggi, ne sta uscendo. E ha deciso di non mentire più, né agli altri, né a se stesso. Ora Ric - facebook.com Vai su Facebook
Il tunnel si avvicina. Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca; La Stracosmopoli si avvicina: preparatevi per il 10 agosto; Mercatello, il tunnel che avvicina l’Umbria: i tempi si ridurranno del 30%. Sopralluogo di Baldelli e tecnici Anas nel traforo della Guinza.
Il tunnel si avvicina. Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca - Rilievi topografici e studi morfologici a 5 metri sotto il livello del fiume. Secondo lanazione.it