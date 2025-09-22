Il tunnel si avvicina Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca

Un primo passo, piccolo ma concreto, verso la realizzazione del tunnel che dovrebbe collegare San Niccolò al lungarno della Zecca. Con un provvedimento dirigenziale firmato nei giorni scorsi, la Direzione Servizi Tecnici di Palazzo Vecchio ha stanziato 10mila euro più Iva per avviare le indagini preliminari alla cosiddetta ’rifunzionalizzazione della galleria’. Si tratta di rilievi topografici e studi morfologici dei fondali, che saranno effettuati con mappatura Gps ed ecoscandagli, necessari per capire la fattibilità tecnica dell’intervento. Il progetto è stato fortemente voluto dalla regione Toscana che ha destinato 7,5 milioni al tunnel attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

