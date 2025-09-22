Il Trentino saluta l’estate | pioggia e freddo aprono l’autunno

22 set 2025

Ombrelli aperti e giacche di nuovo dall’armadio: l’autunno è arrivato puntuale, e lo ha fatto con tutta la sua forza. Dopo settimane di giornate tiepide che avevano illuso cittadini e turisti, il Trentino si sveglia oggi sotto un cielo grigio e piogge insistenti, con temperature in netto calo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

