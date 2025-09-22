Il trailer di mandalorian e grogu con pedro pascal emoziona i fan

annuncio ufficiale e anticipazioni sul nuovo film di star wars. Il mondo di Star Wars si prepara ad accogliere un nuovo capitolo cinematografico, con l’uscita prevista per il 22 maggio 2026. La produzione del prossimo film, diretto da Jon Favreau, è stata annunciata a inizio anno, suscitando grande attesa tra i fan. Il progetto si distingue per la presenza di personaggi iconici e nuovi interpreti, promettendo di espandere ulteriormente l’universo stellare. il trailer e le prime impressioni. Il primo trailer ufficiale ha mostrato alcune anteprime delle scene più attese, concentrandosi su Grogu, il popolare aiutante noto come Baby Yoda, e sul protagonista interpretato da Pedro Pascal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

