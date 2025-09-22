Il tifoso della Roma è fermo al semaforo | lo pestano video choc sui social
L'ennesimo episodio di violenza ha macchiato il derby di Serie A tra Lazio e Roma, giocato il 6 ottobre 2024 all'Olimpico e terminato 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Dean Huijsen. Subito dopo il fischio finale, un tifoso romanista di circa 35 anni è stato aggredito da un gruppo di ultras laziali infuriati per la sconfitta. L'incidente, avvenuto in zona Ponte Milvio – crocevia storico di tensioni tra le due tifoserie – è stato ripreso in un video virale che ha raccolto milioni di visualizzazioni su piattaforme come TikTok e X, scatenando polemiche nazionali.Le immagini mostrano il ragazzo fermo al semaforo con il suo scooter, indosso la maglia giallorossa che lo rende un bersaglio facile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Un derby senza scontri, ma gli episodi spiacevoli non mancano mai.