Il territorio del Vulture in Basilicata sarà la Città italiana del vino per il 2026

Gamberorosso.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di 14 comuni lucani, con capofila Ripacandida, ha superato all'unanimità le candidature provenienti da Abruzzo, Sicilia e Veneto. Ora inizia il lavoro di programmazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Il territorio del Vulture, in Basilicata, sarà la Città italiana del vino per il 2026

