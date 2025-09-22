Il Terre si sblocca e vince Decidono Esposito e Mata
ZOLA 0 TERRE DI CASTELLI 2 ZOLA: Farnè, Cocchi (81’ Bonini), Juan (88’ Ismaili), Suliani, Fiore, Farini, Lo Giudice, Mazoudi (46’ Medi), Scarpato (58’ Oulai), Negri, Boateng. A disp. Bertocchi, Mantovani, El Alami, Uccelli, Costantino. All. Perinelli TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Barbetta), Palmiero, Ceccarelli (64’ Vezzani), Gigli, Dembacaj, Nait, Giordano (56’ Bruno), Karapici (64’ Guidone), Mata, Esposito. A disp. Venturelli, Masoch, Caniparoli, Mondaini, Zironi. All. Cattani Arbitro: Giorgini di Cesena Reti: 38’ Esposito, 42’ Mata Note: ammoniti Giordano, Gibertini, Boateng, Vezzani, Fiore Finalmente il Terre di Castelli si è sbloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
