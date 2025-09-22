Il tecnico non fa sconti alla sua squadra | I nostri avversari hanno vinto con merito bisogna migliorare Caja | Troppo modesti in difesa E Cinciarini ha spaccato la partita

ROSETO (Teramo) La Fortitudo è mancata in difesa, in quello che alla vigilia del campionato doveva essere uno dei suoi punti di forza. Se l’attacco ha girato, tutto sommato positivamente, sono stati proprio i troppi errori e una difesa non ancora registrata i fattori che sono costati alla Effe la sconfitta all’esordio a Roseto. "Roseto ha vinto con merito, approcciando la partita con la giusta aggressività – sottolinea coach Attilio Caja – Noi? Siamo stati troppo modesti in difesa, sia in avvio quando loro hanno preso il vantaggio iniziale, Cinciarini che a 42 anni ha spaccato subito la partita, sia quando siamo risaliti riportandoci a ridosso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

