Il teatro si fa inclusivo con lo spettacolo ' My body is a cage'
A Cesena arriva 'My body is a cage', il progetto della Cooperativa Vite vere Down Dadi che punta ad accendere i riflettori sulla diversità per favorire una piena integrazione di ciascuno. Mercoledì 1 ottobre, alle ore 21, al Cineteatro Bogart di Cesena andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘My. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - inclusivo
«Teatro del Parco luogo sempre più inclusivo»: un anno di spettacoli, danza e circo | VIDEO
Corso di teatro inclusivo a Calci
Family Theatre: un nuovo teatro per le famiglie! Il progetto europeo Family Theatre vuole creare un formato teatrale innovativo, inclusivo e di qualità, pensato per genitori e figli. Il 25 settembre 2025, online, si terrà il secondo workshop, curato da Fondazio - facebook.com Vai su Facebook
Il teatro si fa inclusivo con lo spettacolo 'My body is a cage'; Teatro e inclusione, a Legnano tre serate per sostenere la speranza; Teatro d’aMare, nel borgo di Tropea il racconto inclusivo dell’arte.
«Teatro del Parco luogo sempre più inclusivo»: un anno di spettacoli, danza e circo | VIDEO - L’apertura della nuova stagione “TOP” è in programma il 28 settembre con una giornata di festa ... Come scrive veneziatoday.it
Teatro Gabrielli in festa e il «Sogno» per i trent'anni. Oggi è più inclusivo di prima - Il 6 giugno del 1995 debuttava al Teatro Argentina di Roma Sogno di una notte di mezza estate, il primo spettacolo del Laboratorio teatrale integrato «Piero Gabrielli», un’esperienza innovativa che ... Si legge su corriere.it