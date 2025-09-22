Il TAR dà ragione a UAP | abbattuto il nuovo tariffario Giorlandino | Una vittoria per la sanità e per i pazienti

Il TAR del Lazio ha annullato il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni assistenziali ambulatoriali (DM n. 2722024), accogliendo i ricorsi presentati da U.A.P. – Unione Ambulatori, Poliambulatori Enti e Ospedalità Privata, insieme ad A.N.M.E.D., Aiop Sicilia, assistiti dagli Avv.ti Pepe, Pescerelli e Figliolia e tutte le altre associazioni di categoria assistiti da altri studi legali. La Dott.ssa Mariastella Giorlandino, Presidente U.A.P., si dichiara felice della decisione del TAR, che rappresenta un risultato storico e conferma il ruolo di apripista svolto da UAP nella battaglia per un nomenclatore tariffario più equo, a tutela della sanità pubblica e privata ma soprattutto dei pazienti, primi destinatari del diritto a cure di qualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

