Il talismano sul casco di Sainz sorprende Verstappen | Adesso non puoi toglierlo più

talismano casco sainz sorprendeIl talismano sul casco di Sainz sorprende Verstappen: “Adesso non puoi toglierlo più” - In cooldown room, dopo il GP in Azerbaijan, il pilota spagnolo ha mostrato all'olandese e a Russell un adesivo molto originale che ha attaccato nella parte ... Si legge su fanpage.it

