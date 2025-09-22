Il superenalotto bacia Terni centrato un cinque da 22mila euro

22 set 2025

Una vittoria che sicuramente non cambia la vita, ma che garantisce di togliersi qualche bella soddisfazione. Il superenalottobaciaTerni regalando un “cinque” da 22mila euro.La vincita è stata ottenuta nell’estrazione di sabato scorso, 20 settembre. La schedina è stata giocata presso L’isola. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

