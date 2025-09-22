Il super tifone Ragasa si abbatte sulle Filippine 10mila evacuati | attese onde alte 3 metri e forti venti

Il tifone Ragasa causerà inondazioni e forti tempeste. Sono previste raffiche fino a 265 chilometri orari e onde di oltre 3 metri. A essere a rischio sono le isole Babuyan, nel nord del paese, che è già stato colpito da forti venti. Atteso maltempo anche a Taiwan e a Hong-Kong, dove sono stati cancellati 500 voli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

