Il sondaggio di Mentana | chi sale chi scende e chi fa il botto

Con le elezioni regionali alle porte, il sondaggio Swg per Tg La7 del 22 settembre conferma la tenuta del centrodestra come forza dominante in Italia, nonostante lievi oscillazioni fisiologiche in un contesto di campagna elettorale serrata. Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni, pilastro del governo, accusa un minimo -0,2% scendendo al 29,8%, ma resta saldamente primo partito. La Lega di Salvini rimbalza con +0,3% all'8,9%, capitalizzando su immigrazione e federalismo, mentre Forza Italia (-0,1% all'8,6%) mantiene un ruolo chiave nell'alleanza. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44173696 Insieme, il blocco di governo tocca il 47,3%, un margine solido contro l'opposizione frammentata (sinistra al 42%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il sondaggio di Mentana: chi sale, chi scende e chi fa il botto

In questa notizia si parla di: sondaggio - mentana

Sondaggio Mentana, FdI sfonda la soglia psicologica. Schlein sempre più giù

Sondaggio-Mentana, Pd sempre più giù: chi sale e chi scende

Sondaggio Mentana, crescono FdI e Pd ma... ecco la differenza abissale

Nel sondaggio settimanel di ieri sera, nel tg de La7, condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito, crescendo al 30,4%. - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio EMG - Regionali Marche Acquaroli (CDX) conduce con 6 punti di vantaggio sondaggio completo con le liste https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-emg-regionali-marche-15-settembre/… - X Vai su X

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs; Ultimi sondaggi politici oggi martedì 1 aprile, cosa cambia da FdI e Lega a Pd e M5S: chi sale e chi scende; Ultimi sondaggi politici oggi martedì 25 marzo, cosa cambia da FdI e Lega a Pd e M5S: chi sale e chi scende.

Sondaggi politici: scende Fratelli d'Italia, sale il Movimento 5 Stelle - Il sondaggio SWG del 22 settembre per il Tg di La7 premia il M5s e la Lega, in calo FdI, stabile il Partito Democratico ... Riporta it.blastingnews.com

Sondaggi politici: scende Fratelli d'Italia, salgono PD e M5S - Nell'ultimo sondaggio dell'8 settembre di Swg FdI scende di qualche decimale: salgono invece PD e M5s; calo di Azione e IV ... Si legge su it.blastingnews.com