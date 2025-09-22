Il sindaco | Città sfregiata da questo ulteriore attentato ma non indietreggiamo

Brindisireport.it | 22 set 2025

In un primo momento, comprensibilmente scosso, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, dopo che un incendio ha interessato la sua auto, parcheggiata sotto casa. Poi, in serata, il sindaco di Oria Cosimo Ferretti (“destinatario” del gesto a opera di ignoti) si è espresso con un post social. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

