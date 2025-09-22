il sigaro toscano premiato migliore al mondo

Firenze, 22 settembre 2025 - Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Made in Italy nel mondo del tabacco. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, organizzati dalla rivista Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged - che ha già vinto l’edizione del 2023 - è stata ancora una volta premiata come “Best Brand Other Countries”. Il successo di quest’anno premia il Master Aged Serie 1, il cui ripieno è composto da una miscela esclusiva di tabacchi Kentucky, coltivati tra la Toscana e gli Usa. E’ avvolto da una fascia italiana, caratterizzata da un particolare processo di affumicatura che dona al sigaro un colore marrone intenso e un gusto inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

