il sigaro toscano premiato migliore al mondo

Firenze, 22 settembre 2025 - Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Made in Italy nel mondo del tabacco. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, organizzati dalla rivista Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged - che ha già vinto l’edizione del 2023 - è stata ancora una volta premiata come “Best Brand Other Countries”. Il successo di quest’anno premia il Master Aged Serie 1, il cui ripieno è composto da una miscela esclusiva di tabacchi Kentucky, coltivati tra la Toscana e gli Usa. E’ avvolto da una fascia italiana, caratterizzata da un particolare processo di affumicatura che dona al sigaro un colore marrone intenso e un gusto inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stupenda serata!! Un grazie grandissimo alla compagnia del Sigaro Toscano , a Gabrini e a tutte le aziende e persone che hanno partecipato ... Un grande abbraccio a tutti... Una piccola vacanza ..ci sta'.. - facebook.com Vai su Facebook
Sigaro toscano fatto a mano con foglie di tabacco Kentucky. Ecco come si realizza in pochi secondi – VIDEO https://agricultura.it/2025/09/12/sigaro-toscano-fatto-a-mano-con-foglie-di-tabacco-kentucky-ecco-come-si-realizza-in-pochi-secondi/… via @Agricultu - X Vai su X
