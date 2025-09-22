Il Siena gioca con maggiori certezze Ma turno infrasettimanale insidioso

Seconda vittoria di fila, senza peraltro senza subire gol, e dando la sensazione di essere in controllo del gioco per gran parte del derby. Il Siena esce dal secondo scontro con il Poggibonsi nel giro di venti giorni con qualche certezza in più e con la consapevolezza che al netto degli errori la squadra segue le direttive tattiche dello staff con grande attenzione ed abnegazione. Non è tutto oro ciò che luccica e tanto c’è da migliorare, specie per quanto riguarda le occasioni sprecate, ma molto c’è di buono nel successo di sabato scorso. Non è stata comunque una passeggiata, perché i giallorossi sono una squadra più che dignitosa alla quale in questo momento, come detto dallo stesso mister Barontini, gira tutto male. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Siena gioca con maggiori certezze. Ma turno infrasettimanale insidioso

