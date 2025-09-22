Il Sì in gran segreto Il cantante italiano e la compagna sposi | cerimonia blindata ma piena di vip
Un matrimonio intimo e lontano dal clamore delle cronache mondane ha unito il cantautore pugliese di 37 anni, e la compagna 30enne che lavora nel mondo della moda. La coppia, da sempre restia ai riflettori, ha deciso di coronare la propria storia d’amore con una cerimonia riservata, celebrata a Masseria Prosperi, alle porte di Otranto. Una location immersa nella campagna salentina, circondata dai profumi del Mediterraneo e con il mare a pochi passi, ha fatto da cornice a un giorno che i due hanno voluto vivere nella massima discrezione. Gli sposi hanno scelto di condividere il “Sì” solo con pochi amici e affetti sinceri, evitando ogni eccesso mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
