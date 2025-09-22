Il Seveso esonda strade come fiumi in piena

Visto dall'alto il quartiere intorno all'ospedale Niguarda di Milano è tutto sott'acqua. Ma ciò che fa più impressione è vedere l'acqua dal livello della strada. Il Seveso ha rotto l'argine di Paderno Dugnano (Milano) e in pochi minuti ha riempito la vasca di contenimento di Bresso: l'acqua si è riversata per le strade, che sono diventate dei fiumi in piena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Seveso esonda, strade come fiumi in piena

In questa notizia si parla di: seveso - esonda

Nubifragio in Lombardia, esonda il Seveso a Lentate: “Allagate case e cantine”

Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume

Nubifragi in Lombardia, ritardi e cancellazioni a Orio, allagamenti a Como. Esonda il Seveso, famiglie evacuate

#NEWS - #Maltempo in #Lombardia: il #Seveso esonda, a #Niguarda evacuata una scuola. Una frana nel Comasco. Nell'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa. Nella stessa - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo al Nord, esonda il Seveso a Milano. Frane a Como, donna dispersa nell'Alessandrino. VIDEO https://ift.tt/VtM69mT - X Vai su X

Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino; È finita dopo 9 ore l'esondazione del Seveso: strade come fiumi e tre scuole evacuate; Milano, esonda il Seveso: strade come fiumi. I vigili del fuoco: Situazione sotto controllo.

Ore di maltempo a Milano: esonda il Seveso, strade e quartieri allagati - Milano sommersa dall’ondata di maltempo: il Seveso esonda, il Lambro minaccia le vie della città. Come scrive notizie.it

Milano, il Seveso esonda: Niguarda e Isola sott’acqua, strade allagate e disagi - Emergenza a Milano: il fiume Seveso è esondato allagando i quartieri Niguarda e Isola. Riporta affaritaliani.it