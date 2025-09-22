Il Seveso esonda a Milano | la vasca di laminazione questa volta non basta

Milano – Stavolta la vasca di laminazione al Parco Nord non è bastata. Il torrente Seveso è esondato a Niguarda e Prato Centenaro poco prima delle 10 di lunedì 22 settembre, gonfiato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sia su Milano sia lungo il corso che scende dal Monte Sasso attraversando le province di Como e Monza Brianza. Alle 8 il Comune ha attivato, come già nel recente passato, l'invaso al confine con Bresso per tamponare la piena, ma il bacino si è riempito nel giro di due ore, non riuscendo a drenare tutta l'acqua in eccesso. La quantità di pioggia. Del resto, già nella prima mattinata l'assessore comunale Marco Granelli aveva messo in guardia sulla grande quantità di pioggia caduta nel corso della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

