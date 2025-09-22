Il Seveso esonda a Milano | la vasca di laminazione questa volta non basta

Milano – Stavolta la vasca di laminazione al Parco Nord non è bastata. Il torrente Seveso è esondato a Niguarda e Prato Centenaro poco prima delle 10 di lunedì 22 settembre, gonfiato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sia su Milano sia lungo il corso che scende dal Monte Sasso attraversando le province di Como e Monza Brianza. Alle 8 il Comune ha attivato, come già nel recente passato, l'invaso al confine con Bresso per tamponare la piena, ma il bacino si è riempito nel giro di due ore, non riuscendo a drenare tutta l'acqua in eccesso. La quantità di pioggia. Del resto, già nella prima mattinata l'assessore comunale Marco Granelli aveva messo in guardia sulla grande quantità di pioggia caduta nel corso della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Seveso esonda a Milano: la vasca di laminazione questa volta non basta

In questa notizia si parla di: seveso - esonda

Nubifragio in Lombardia, esonda il Seveso a Lentate: “Allagate case e cantine”

Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume

Nubifragi in Lombardia, ritardi e cancellazioni a Orio, allagamenti a Como. Esonda il Seveso, famiglie evacuate

Dal primo mattino, a seguito del maltempo di questa notte che ha interessato la nostra zona, siamo stati impegnati con - una squadra per tombini divelti - due squadre, a Cucciago per l'esondazione del fiume Seveso a Cascina Volpe, con un'idrovora per prosc - facebook.com Vai su Facebook

Attivata la vasca del Seveso a Milano per evitare l'esondazione nei quartieri della città, continuano le previsioni per forte maltempo su Milano, sale anche il Lambro. - X Vai su X

Il Seveso esonda a Milano: la vasca di laminazione questa volta non basta; Maltempo a Milano: il Seveso è esondato. Temporali, temperature in picchiata e allerta meteo; Il video del fiume Seveso che esonda a Lentate, due famiglie evacuate in Brianza: Non ne possiamo più.

Maltempo, esondazione Seveso e torrenti, da Lentate fino a Milano, in funzione la vasca di Senago ma non basta - Per le forti piogge incessanti da stanotte, sono in arrivo le ondate di piena su fiumi e torrenti da Nord a Sud con allagamenti di strade e cantine a ... Scrive ilnotiziario.net

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il torrente Certesa, strade chiuse e disagi - Piogge intense fin dall’alba su Milano e hinterland: barriere mobili a Ponte Lambro, allagamenti a Seveso e Faggeto Lario, chiusa la statale Regina a Colonno ... Segnala affaritaliani.it