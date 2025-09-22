Il segreto della voce senza fine di Ornella Vanoni | cosa si nasconde dietro il suo talento senza tempo?
Compie oggi 91 anni Ornella Vanoni, icona della musica leggera italiana: un’artista poliedrica che ha sperimentato con vari generi e collaborazioni con artisti di fama internazionale, lasciando un’impronta indelebile nella storia della musica del nostro Paese. Con oltre 55 milioni di dischi venduti e una carriera che abbraccia sette decenni, deve il suo successo a una combinazione unica di talento, versatilità e una voce inconfondibile che ancora oggi continua ad emozionare. Nata a Milano il 22 settembre 1934 e figlia di un industriale farmaceutico, da giovane coltiva inizialmente il sogno di diventare estetista: “ Avevo l’acne e avrei voluto curare la pelle, la mia e quella degli altri “, racconterà in seguito. 🔗 Leggi su Cultweb.it
