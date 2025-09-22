Il Sant' Orsola inaugura il nuovo InfoPoint

È stato inaugurato oggi il primo InfoPoint esterno del Sant’Orsola, situato lungo il viale centrale. Voluto dal policlinico e realizzato dalla Fondazione Sant’Orsola, è stato creato con l’obiettivo di “offrire un servizio di orientamento, accoglienza e accompagnamento per tutti, con un’attenzione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sant - orsola

Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche

Tumori del sangue dei bambini, al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T: come funziona

L’ipertensione nei bambini: "C’è un aumento dei casi. Al Sant’Orsola 300 in cura"

INSIEME ALLA RACE FOR THE CURE Stamattina all'edizione 2025 della Race for the cure c'eravamo anche noi! La Fondazione Sant'Orsola ha partecipato con la squadra "Insieme la vita vince" alla corsa organizzata da Komen Italia per sostenere la lotta - facebook.com Vai su Facebook

Il Sant'Orsola inaugura il nuovo InfoPoint; Oncologia dei tumori senologici e ginecologici: l’IRCCS inaugura il “nuovo Addarii”; Al Sant’Orsola nasce il “nuovo Addarii”, un polo oncologico all’avanguardia dedicato alle donne.

Sanità: inaugurato primo infopoint su viale centrale Sant'Orsola - Il Policlinico Sant'Orsola di Bologna ha inaugurato il primo InfoPoint esterno lungo il viale centrale dell'ospedale, per orientare pazienti e familiari nel complesso ospedaliero. Scrive msn.com

Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche - Eccolo, il nuovo Addarii: cinque stanze – ognuna con quattro letti da terapia – e un’altra da due per un totale di 22 postazioni, cinque ambulatori e sei sale per la prescrizione di terapia. Da ilrestodelcarlino.it