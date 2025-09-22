Il rover VIPER potrebbe infine arrivare sulla Luna grazie al Blue Moon MK1 lander di Blue Origin
Dopo essere stata cancellata, la missione VIPER della Luna torna in pista grazie ad un contratto con Blue Origin: sarà il lander Blue Moon MK1 a portarlo fino al polo sud lunare non prima del 2027. 🔗 Leggi su Dday.it
Il successo della missione indiana Chandrayaan-3 e il futuro dell'esplorazione della Luna.
