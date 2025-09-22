il rogo del monte serra il piromane si esibiva sui social

Pisa, 22 settembre 2025 – Maxi-incendio del monte Serra di sette anni fa, per la Cassazione reggono le valutazioni della Corte dell’Appello anche sul movente. I giudici di secondo grado, sul punto, avevano richiamato quanto affermato dal tribunale: “Una certa predilezione per il fuoco” e la ricerca continua “di riconoscimento sociale e della connessa gratificazione per lo svolgimento in modo assiduo dell’attività antincendio che si era impadronita di Franceschi”. Che aveva “raggiunto livelli tali da costituire il concreto movente per la causazione di situazioni di incendio, a cui poi far seguire la sua partecipazione alle attività di contrasto, da lui vissuta come unico sbocco realizzativo di vita”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

