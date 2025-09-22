Il ritorno degli Oasis | celebra con le loro canzoni iconiche

Unisciti a noi mentre esploriamo i testi profondi degli Oasis e riflettiamo sul loro impatto nella musica e nella cultura.

Oasis, il ritorno a Manchester e «la foto del secolo» dei figli di Noel e Liam

Oasis: Frasi Iconiche e il Ritorno dei Gallagher nel Mondo della Musica

Il ritorno degli Oasis dopo 16 anni, oggi il concerto che fa la storia

Domani venerdì 27 settembre 2024 su 7, rivista allegata al Corriere della Sera, "Il ritorno degli Oasis, rivincita di una generazione". Sono i simboli musicali della generazione X (1965-1980). Nonché i protagonisti della reunion più clamorosa della storia della m

Il clamoroso ritorno del bucket hat, grazie agli Oasis

Oasis Live 2025, Noel e Liam Gallagher sono tornati più forti di prima. E per restare; 5 versioni unplugged inedite nella ristampa di “(What’s The Story) Morning Glory?” degli Oasis; Adidas celebra la reunion degli Oasis.

Il ritorno degli Oasis è un inno al potere delle canzoni - Il concerto degli Oasis a Edimburgo, in Scozia, è cominciato da circa mezz’ora. Riporta internazionale.it

Oasis, 10 canzoni che raccontano Noel e Liam Gallagher - Lo è anche per gli Oasis, che tornano dal vivo dopo anni di silenzio discografico e molti litigi. Secondo tg24.sky.it