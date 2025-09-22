Il risveglio di Gucci | il debutto visionario di Demna con La Famiglia

Con il debutto del lookbook “La Famiglia”, Demna Gvasalia apre un nuovo capitolo nella storia di Gucci. Non si tratta di una semplice collezione: è un racconto visivo che mette in scena un universo popolato di archetipi, figure e simboli, come se un’antica dimora fosse stata risvegliata dopo un lungo sonno. Gucci non presenta solo abiti: propone una narrazione poetica e collettiva che ridefinisce il concetto di famiglia come comunità inclusiva e stratificata, dove identità diverse convivono e si trasformano. Il lancio non è avvenuto in passerella ma su Instagram, alla vigilia della Milano Fashion Week, attraverso 37 ritratti che hanno subito acceso il dibattito internazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

