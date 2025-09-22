Il Ris torna nel garage Caccia ad altre tracce Autopsia sulla vittima
E’ in programma oggi davanti al gip di Ancona e dopo la richiesta del pm Andrea Magi, l’udienza di convalida del fermo di Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba (Como), accusato dell’ omicidio di Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, disoccupato e con precedenti per spaccio di droga, il cui cadavere è stato scoperto venerdì mattina nel garage di proprietà della compagna di Borrelli, a Loreto. Il presunto assassino, difeso dall’avvocato Maila Catani, non ha ammesso le proprie responsabilità: è accusato di omicidio volontario ed è detenuto nel carcere di Montacuto. Nel suo passato ci sono condanne per estorsione e rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
