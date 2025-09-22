Il rinascimento di Giorgia

Andare al primo posto in radio capita a tanti. Ma andarci al primo giorno di programmazione capita a pochissimi. Il brano Golpe di Giorgia è arrivato in testa alla classifica di Earone in sole 24 ore dalla sua pubblicazione il 19 settembre con 40.163.985 ascolti in radio (sempre dati Earone). Poi la prossima settimana si vedrà quale sarà la posizione definitiva nell'arco dei canonici sette giorni (ora i primi tre sono Cuore rotto di Tiziano Ferro, Questa domenica di Olly e Juli e Senza una stupida storia di Achille Lauro). Ma, al di là del dato contabile, resta che nel 2025 Giorgia è la prima donna in testa alla classifica Earone nel primo giorno di programmazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il rinascimento di Giorgia

In questa notizia si parla di: rinascimento - giorgia

Potere al look. Questi outfit rappresentano tutta la forza e la femminilità della capsule GIORGIA PALMAS X RINASCIMENTO. Look pensati per distinguersi. Scoprili ora nei negozi e su rinascimento.com • Own your look. These outfits embodies the strength - facebook.com Vai su Facebook

Il rinascimento italiano di Giorgia Meloni; Giorgia Palmas a Lecco, shooting fotografico e passeggiata sul lungolago; Il tailleur gessato di Giorgia Palmas per la moda Inverno 2025.

L’“invenzione” del Rinascimento - La suddivisione della storia dell’umanità in periodi è naturalmente una convenzione: non è che un giorno le persone vivono nel Medioevo e il giorno dopo nel Rinascimento, e non c’è mai stato un ultimo ... Secondo ilpost.it

La mostra sul Rinascimento bresciano si conclude con il botto: un visitatore inciampa e sfonda la tela del Moretto - Lo «Stendardo dei disciplini» di Moretto di proprietà del Tempio Canoviano di Possagno di Treviso ha fatto ritorno a casa dopo 360 anni per impreziosire la mostra ... Come scrive brescia.corriere.it