Il Rimini tessera due classe 2006 | si tratta del centrocampista Lopes e dell' attaccante Madonna

22 set 2025

Alla vigilia della sfida in trasferta col Guidonia, il Rimini ufficializza l'arrivo del centrocampista Pedro Lopes e della punta Michele Madonna, entrambi classe 2006. Lopes è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e ha poi indossato la maglia della Roma per quattro stagioni, prendendo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

