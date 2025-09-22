Il Rimini tessera due classe 2006 | si tratta del centrocampista Lopes e dell' attaccante Madonna
Alla vigilia della sfida in trasferta col Guidonia, il Rimini ufficializza l'arrivo del centrocampista Pedro Lopes e della punta Michele Madonna, entrambi classe 2006. Lopes è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e ha poi indossato la maglia della Roma per quattro stagioni, prendendo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini, abbonamenti della discordia. Tifosi pronti a rinunciare alla tessera
Calcio, il Rimini tessera tre svincolati: torna in biancorosso Leoncini, arrivano anche Falasco e Petta
