Il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi all’Assemblea generale dell’Onu Ira di Israele

Roma, 22 settembre 2025 – Occhi puntati sul Palazzo di Vetro dell'Onu, dove oggi la questione palestinese sarà oggetto di discussione da parte dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un appuntamento che si preannuncia molto infuocato, specialmente dopo che ieri Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo hanno annunciato di riconoscere lo Stato di Palestina scatenando l’ira di Israele. “Respingiamo categoricamente questa dichiarazione unilaterale” che “non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e compromette le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro", ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi all’Assemblea generale dell’Onu. Ira di Israele

