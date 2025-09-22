Al via domani l’ultima fase dei lavori di riqualificazione di piazza Visconti. L’intervento di rigenerazione urbana della piazza del Municipio e del primo tratto di via Porta Ronca, finanziato con i fondi del Pnrr (3 milioni di euro), che ha cambiato il volto di questo luogo trasformandolo in una " piazza degli incontri ", entra nella fase finale. Secondo il cronoprogramma la piazza dovrebbe essere pronta per gennaio 2026. "Arriviamo alla fase conclusiva dei lavori. Quanto già visibile rende già l’idea del nuovo aspetto di piazza Visconti, ma occorre portare ancora un po’ di pazienza prima di poter fruire pienamente di una piazza rinnovata e aperta all’incontro tra le persone - dichiara il sindaco Andrea Orlandi - Presto, con la riqualificazione dell’ultimo tratto e con la sistemazione di prato e fontana, potremo godere di una piazza bella, attrattiva e accogliente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restyling di piazza Visconti . Da domani nuove chiusure ma i cantieri sono al rush finale