Il ragazzo dai pantaloni rosa avrà un remake USA alla regia Nick Cassavetes
Il film che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, campione di incassi nelle sale italiane, approderà nei cinema americani. Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film italiano campione di incassi dedicato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, avrà un remake americano e alla regia sarà impegnato Nick Cassavetes, già autore di film come John Q e Le pagine della nostra vita. Il lungometraggio, nelle nostre sale, ha incassato oltre 9 milioni di euro e ha battuto la concorrenza di titoli hollywoodiani come Wicked. La storia di Andrea Spezzacatena Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, di cui potete leggere la nostra recensione, era stato diretto da Margherita Ferri e l'ottima accoglienza ha inoltre portato allo sviluppo di un musical . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
