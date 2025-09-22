Il ragazzo che guida senza aver preso la patente ma con 26 dosi di cocaina

22 set 2025

Era senza patente né permesso di soggiorno il giovane fermato a Orzinuovi con cocaina e contanti nascosti in auto. Giovedì 18 settembre, nel centro abitato, la Polizia Locale ha fermato un 25enne nordafricano alla guida di un’auto. L’uomo si è mostrato subito agitato, inducendo gli agenti ad. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il ragazzo che guida senza aver preso la patente, ma con 26 dosi di cocaina; Al volante senza patente, lui si difende: «Non riesco a prenderla»; Guida senza patente e con 15 fermi amministrativi: multa record.

