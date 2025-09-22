Il quartiere delle Pianazze non può continuare ad attendere i lavori

Pianazze: un quartiere abbandonato al degrado. Quanto tempo deve ancora passare per bonificare questa area? Se lo chiede Franco Bravo dallo scorso giugno commissario straordinario del SUNIA della Spezia. "Ho segnalato lo stato di grave disagio ambientale in cui versa il quartiere Erp delle Pianazze. Nonostante una nuova sollecitazione inviata a Prefetto, sindaco e Arpal l’unica risposta ricevuta è stata quella del Prefetto, che ha comunicato di aver inoltrato il nostro esposto al Comune, il quale ha coinvolto Acam". Arte ha convocato i sindacati degli inquilini per riferire di un confronto con Comune e Acam dal quale è emersa la proposta di spostare la raccolta dei rifiuti urbani lungo la strada in salita, a circa 150 metri di distanza dall’attuale posizione, aumentando i contenitori esistenti e installare telecamere nell’area attualmente compromessa per contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti e la sosta abusiva di mezzi, anche attraverso azioni penali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

