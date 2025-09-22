Il Qatar in pressing sulla UEFA | chiesta l’esclusione di Israele dalle coppe
Un calcio europeo senza club israeliani nelle coppe. Questo è quanto il Qatar avrebbe chiesto ufficialmente alle UEFA. A rivelarlo sono stati i media israeliani secondo cui il governo qatariota starebbe facendo pressioni sul presidente della federazione europea, Aleksander Ceferin, per l’esclusione di Israele. Attualmente un solo club milita in un torneo continentale. Si tratta del Maccabi Tel Aviv, formazione israeliana che in Europa League sfiderà anche il Bologna nella prima parte della manifestazione. Israele, contro cui si sono schierate anche altre federazioni, come i l caso della Spagna che minaccia di non andare al Mondiale 2026, ora trema. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: qatar - pressing
Gaza, Meloni sente l’emiro del Qatar e Netanyahu: pressing sulla tregua e il rilascio degli ostaggi
Gaza, Herzog in pressing su Netanyahu: «Firmi l’accordo anche se ha un costo». Oggi in Qatar i nuovi colloqui Israele-Hamas
Pressing del #Qatar sulla #UEFA: «Escludere #Israele dal calcio europeo». Una eventuale decisione in merito potrebbe arrivare nel Comitato Esecutivo in programma domani - X Vai su X
Il Newcastle torna in pressing su Frattesi: per l’Inter costa 40 milioni. I nerazzurri dovrebbero cederlo? ? Il Newcastle è rimasto lì, vigile tutta l’estate sulla situazione relativa a Davide Frattesi. Ha monitorato, si è informato, ha atteso il momento giusto, e ad - facebook.com Vai su Facebook
Israele a rischio esclusione? Il Qatar starebbe pressando la UEFA; Il Qatar in pressing sulla UEFA: chiesta l’esclusione di Israele dalle coppe; Caso plusvalenze, attesa oggi la decisione sul patteggiamento della Juve e degli ex dirigenti.
Israele, rischio boicottaggio: Uefa sotto pressione, il ruolo di Al Khelaifi. Il possibile scenario per l’Italia di Gattuso - Cosa cambierebbe per l'Italia e anche per il Bologna. Lo riporta sport.virgilio.it
Israele a rischio esclusione? Il Qatar starebbe pressando la UEFA - A quanto pare, il Paese del Medio Oriente starebbe facendo pressing all'organo europeo, che potrebbe prendere una decisione domani ... Come scrive msn.com