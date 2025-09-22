Il Qatar in pressing sulla UEFA | chiesta l’esclusione di Israele dalle coppe

Un calcio europeo senza club israeliani nelle coppe. Questo è quanto il Qatar avrebbe chiesto ufficialmente alle UEFA. A rivelarlo sono stati i media israeliani secondo cui il governo qatariota starebbe facendo pressioni sul presidente della federazione europea, Aleksander Ceferin, per l’esclusione di Israele. Attualmente un solo club milita in un torneo continentale. Si tratta del Maccabi Tel Aviv, formazione israeliana che in Europa League sfiderà anche il Bologna nella prima parte della manifestazione. Israele, contro cui si sono schierate anche altre federazioni, come i l caso della Spagna che minaccia di non andare al Mondiale 2026, ora trema. 🔗 Leggi su Lettera43.it

