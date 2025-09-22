Il professore i giudici e il garantismo inatteso
Ogni tanto, nel nostro Paese, riaffiora un "giudice a Berlino". Questa volta lo si è intravisto nella pronuncia del Tribunale del Riesame di Milano che, con parole di straordinaria nettezza, ha demolito l'impianto accusatorio costruito dalla procura milanese. Un impianto che, sulla base di intercettazioni parziali e di frammenti di conversazioni estrapolate da chat, ha tenuto agli arresti domiciliari, o addirittura in carcere, i protagonisti di quello che era stato definito un "sistema corrotto" dietro lo skyline del capoluogo lombardo. I giudici hanno bollato come "svilenti" le tesi dei pubblici ministeri, smascherando la fragilità di un castello di carte costruito su suggestioni moralistiche e interpretazioni maliziose: ogni contratto ridotto a presunta tangente, ogni opinione a indebita pressione, ogni attività economica a sordida tresca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Storia di un professore sospeso, reintegrato e poi dichiarato inidoneo psichico, la Corte d'Appello conferma: "Nessun reintegro possibile". Cosa hanno detto i giudici
Il professore, i giudici e il garantismo inatteso.
