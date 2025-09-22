Il primo trailer di the mandalorian e grogu divide i fan di star wars

annuncio del trailer di "The Mandalorian & Grogu": reazioni e prospettive. La presentazione del primo trailer di "The Mandalorian & Grogu" ha suscitato un acceso dibattito tra gli appassionati di Star Wars. Con questa nuova produzione, si apre un capitolo inedito nel franchise, segnando il ritorno della saga cinematografica dopo quasi sette anni dall'ultimo capitolo ufficiale. La pellicola, diretta da Jon Favreau e interpretata da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, rappresenta una tappa importante per la strategia di Disney nel rilancio delle storie ambientate nell'universo galattico.

