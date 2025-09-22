. Spesso sottovalutato, è un passaggio chiave nella preparazione della pelle, in grado di fare la differenza tra un trucco ordinario e uno dall’aspetto uniforme. Il primer si applica dopo la skincare e prima del fondotinta: la sua funzione è quella di creare una base liscia, minimizzare i pori, attenuare le imperfezioni e aiutare il trucco ad aderire meglio alla pelle. La scelta della formula giusta dipende però dal tipo di pelle, poiché ogni primer ha caratteristiche specifiche. 🔗 Leggi su Amica.it

Il primer viso è un prodotto sempre più presente nelle routine di bellezza, apprezzato per la sua capacità di migliorare la resa del make up e prolungarne la durata