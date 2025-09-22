Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a 22 Settembre 2025 è pari a 0,116 €kWh. Nella giornata precedente, 21 Settembre 2025, il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,099 €kWh e un valore massimo di 0,157 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, mentre il picco massimo si è verificato nella fascia serale, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle ore di punta. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 22092025 0,116 +0,017 21092025 0,100 -0,006 20092025 0,107 -0,009 19092025 0,116 +0,004 18092025 0,112 +0,002 17092025 0,110 -0,001 16092025 0,113 +0,028 15092025 0,085 -0,018 14092025 0,104 +0,001 13092025 0,103 -0,011 12092025 0,115 -0,005 11092025 0,120 +0,006 10092025 0,114 -0,004 09092025 0,121 +0,004 08092025 0,117 -0,004 07092025 0,121 +0,011 06092025 0,110 -0,002 05092025 0,111 +0,007 04092025 0,113 +0,007 03092025 0,107 -0,004 02092025 0,111 -0,002 01092025 0,113 +0,024 31082025 0,089 -0,002 30082025 0,091 +0,001 29082025 0,087 +0,006 28082025 0,082 -0,015 27082025 0,105 +0,030 26082025 0,075 -0,025 25082025 0,100 +0,014 24082025 0,086 -0,032 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,117 Settembre 2024 0,109 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie