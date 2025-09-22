Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta e come gestire al meglio i propri consumi. Conoscere il valore fissato da ARERA per il servizio di tutela della vulnerabilità e monitorare l’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale) permette di orientarsi tra le offerte e valutare possibili risparmi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
