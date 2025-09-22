il preoccupante immobilismo di salvini di fronte al problema della sicurezza digitale

Matteo Salvini non finisce mai di stupirci: il mondo va in fiamme e lui pensa alla sua personale propaganda elettorale, per essere precisi, al Ponte sullo stretto di Messina, che costerà al nostro paese 13,5 miliardi di euro. Rientrata l’emergenza sulle indiscrezioni che lasciavano intendere che l’infrastruttura potesse essere inserita nel conteggio per le spese della difesa, il ministro delle Infrastrutture potrà lucrare su quest’opera per la prossima campagna elettorale, eppure le figuracce sono state molte. L’idea di inserire la spesa per il ponte nella parte del bilancio destinata alla difesa è stata ritirata solo grazie alle nette prese di posizione arrivate dagli Stati Uniti, in particolare dalla Nato, ma al netto di questo i dubbi sull’utilità dell’opera rimangono, se non altro per questioni di priorità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

