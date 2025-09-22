Il portuale ce l' ha insegnato bloccare le armi non è reato | l' arrivo del corteo in Darsena - VIDEO
"Il portuale ce l'ha insegnato, bloccare le armi non è reato". Si è concluso con questo coro, davanti alla sede dell'Autorità Portuale in Darsena, il corteo partito questa mattina in piazza del Popolo a Ravenna legato allo sciopero generale proclamato in tutta Italia contro la guerra in Palestina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
