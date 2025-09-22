Il porto turistico di Cervia torna al Comune Ci sarà un nuovo bando per rilanciarlo
Dal 2026 il porto turistico di Cervia – Milano Marittima entra in una nuova fase gestionale e progettuale. Il Comune di Cervia tornerà in possesso dell’area e avvierà una procedura pubblica per la raccolta di nuove proposte volte alla valorizzazione e al rilancio del comparto del porto, in linea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
