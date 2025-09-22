Il Pordenone FC espugna Codroipo | ora la classifica sorride

Secondo successo di fila per il Pordenone, che nella quarta giornata di Eccellenza espugna per 2-0 il campo di Codroipo. Con una trascinante spinta del tifo neroverde. Partita sbloccata sul finire del primo tempo dal gol di capitan Filippini, a segno di testa su cross di Zamuner.  Nella ripresa.

