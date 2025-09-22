Il popolo Maga onora il suo eroe | oltre 200mila ai funerali di Kirk
Decine di migliaia di persone, insieme ai vertici dell'amministrazione di Donald Trump e allo stesso presidente, si sono unite alla vedova Erika Kirk per onorare l'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre durante un evento nel campus della Utah Valley University. Sono arrivate dai quattro angoli del Paese per celebrare la vita del 31enne e allo State Farm Stadium di Glendale, casa degli Arizona Cardinals, predomina la determinazione di portare avanti il suo messaggio e far crescere il suo movimento. Kirk è dipinto come un "martire", ne viene esaltata la fede, ma i discorsi non fanno riferimento alle forze che hanno portato alla sua morte, quanto piuttosto lanciano un appello all'azione per portare avanti la sua eredità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
