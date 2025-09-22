Il più grande prodotto non alimentare napoletano: lo conoscono in tutto il mondo Ogni articolo costa una fortuna"> Napoli è sempre stata fonte di arte non solo culinaria. La città campana è una culla di cultura e fantasia a più non posso. Napoli è una città che non si distingue solo per la gastronomia, ma anche per una tradizione artigianale e creativa che ha saputo imporsi a livello internazionale. Tra i prodotti non alimentari più celebri spiccano i presepi artigianali di San Gregorio Armeno, vere opere d’arte che fondono sacro e profano. Ogni anno, maestri artigiani realizzano statuine che vanno dai personaggi della tradizione religiosa fino a figure dell’attualità e dello spettacolo, trasformando la strada del centro storico in un museo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

